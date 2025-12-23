Las exportaciones de Extremadura en octubre alcanzan los 415,7 millones de euros, un 49% más que en 2024

Las exportaciones registradas en el mes de octubre en Extremadura se han cifrado en 415,7 millones de euros, un 49 por ciento más que el mismo mes de 2024.

Por su parte, las importaciones han alcanzado un valor de 205 millones de euros en el mismo mes, un 8,8 por ciento más que en octubre del año anterior, ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.

En los diez primeros meses de 2025, las exportaciones extremeñas han llegado a los 3.409,5 millones de euros, un 20,2 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior, siendo la tercera comunidad autónoma donde más han aumentado (aumentan en 11 de las 19 comunidades y ciudades autónomas).

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.791,4 millones de euros, que supone una disminución interanual del 3,1 por ciento.