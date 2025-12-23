EXPORTACIONES

Las exportaciones de Extremadura en octubre alcanzan los 415,7 millones de euros, un 49% más que en 2024

Por su parte, las importaciones han alcanzado un valor de 205 millones de euros en el mismo mes, un 8,8 por ciento más que en octubre del año anterior.

Redacción

Extremadura |

Contenedores esperan para ser transportados en un puerto
Contenedores esperan para ser transportados en un puerto | Agencia EFE

Las exportaciones registradas en el mes de octubre en Extremadura se han cifrado en 415,7 millones de euros, un 49 por ciento más que el mismo mes de 2024.

Por su parte, las importaciones han alcanzado un valor de 205 millones de euros en el mismo mes, un 8,8 por ciento más que en octubre del año anterior, ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.

En los diez primeros meses de 2025, las exportaciones extremeñas han llegado a los 3.409,5 millones de euros, un 20,2 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior, siendo la tercera comunidad autónoma donde más han aumentado (aumentan en 11 de las 19 comunidades y ciudades autónomas).

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.791,4 millones de euros, que supone una disminución interanual del 3,1 por ciento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer