Las exportaciones de Extremadura alcanzan 425,2 millones en julio, un 39,5% más, y las importaciones bajan un 2,8%

Redacción

Extremadura |

Las exportaciones registradas en julio en Extremadura han alcanzado 425,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 39,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones se sitúan en 214,9 millones de euros, un 2,8 por ciento menos.

Así, el sector que realizó más exportaciones en julio en Extremadura fue el de Alimentos, por valor de 192,2 millones de euros, un 19,6 por ciento más que el mismo mes del año anterior, seguido de Semimanufacturas no químicas, con 138,6 millones, un 170,7 por ciento más, y productos químicos, con 29,2 millones, un 9,5 por ciento más, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

DATOS ACUMULADOS

Respecto a los siete primeros meses de 2025, las exportaciones extremeñas alcanzaron los 2.292 millones de euros, un 13,7 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior, por lo que se sitúa como la cuarta región donde más han aumentado

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.253,2 millones de euros entre enero y julio, que suponen una disminución interanual del 7,4 por ciento.

