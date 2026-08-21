Evolución favorable del incendio, los habitantes de Aceitunilla, Erías y Cerezal regresan a casa y se levantan confinamientos

El incendio en Las Hurdes evoluciona a estas horas de la noche "favorablemente", aunque aún restan "puntos calientes" en determinadas zonas en las que hay que continuar trabajando.

Así, en la zona oeste, en Horcajo quedan puntos calientes y "hay que seguirlo trabajando durante la noche".

Igualmente, en la zona del norte del Gasco hacia Castilla y León, hay "dos puntos que son inaccesibles" y por tanto "no se van a poder trabajar durante la noche" sino que "habrá que esperar a la mañana de mañana para trabajarlo", de tal manera que "ésa es la parte más activa del incendio".

De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de las 23,00 horas el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, quien ha destacado también sobre la "línea roja" marcada esta tarde ante la posibilidad de que el incendio saltase el río Malvellido que "se ha podido trabajar para contenerlo y en este momento no avanza", aunque esa zona se mantiene como "punto caliente".

Además, y aunque se mantiene el nivel 2 del Plan Infoex, se ha adoptado la decisión de que los vecinos de Aceitunilla, Erías y Cerezal pueden regresar ya a sus casas (en el último caso con confinamiento en casco urbano). También se levanta el confinamiento de Avellanar, Castillo y Nuñomoral.

"Así que buenas noticias a esta hora de la noche y sobre todo muy buenas noticias para todos esos evacuados que ahora en este momento regresan a su domicilio y a los que les deseamos, como no podría ser de otra manera, la mejor de las vueltas, que pasen una buena noche y que esto haya quedado únicamente en un mal recuerdo de este mes de agosto en este incendio de Las Hurdes", ha declarado Abel Bautista.

En todo caso, durante la noche continuarán trabajando 163 efectivos contra un incendio que ha afectado ya a 4.250 hectáreas. La cifra se rebaja de las 4.800 facilitadas durante la jornada después de que "la mejora de las condiciones, la ausencia de humo" ha permitido realizar un análisis "muchísimo más certero".