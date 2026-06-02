PAU

Este martes arranca la "selectividad" para más de 5.500 estudiantes extremeños

Desarrollarán las pruebas hasta el jueves en 13 sedes repartidas por diez localidades extremeñas.

Redacción

Extremadura |

Exámenes de selectividad
Exámenes de selectividad | Agencia EFE

Día de nervios hoy para los más de 5.500 alumnos extremeños que se enfrentan desde este martes en Extremadura a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La convocatoria ordinaria se celebrará desde hoy y hasta el jueves, en 13 sedes repartidas por diez localidades extremeñas: Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Llerena, Plasencia y Navalmoral de la Mata. El primer llamamiento será a partir de las 9.00 horas, cuando el alumnado deberá comprobar sus datos y la designación del aula para desarrollar las pruebas. Después, de 10.00 a 11.30 horas, llegará el primer examen común, el de Lengua Castellana y Literatura II.

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