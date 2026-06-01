Este martes arranca la selectividad en Extremadura

Unos 300.000 alumnos se presentarán este curso 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los primeros alumnos en comenzar las pruebas serán los de la Comunidad de Madrid, que arrancarán sus exámenes este lunes 1 de junio y los terminarán el jueves 4 de junio.

Por su parte, la Selectividad se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia; y en las Islas Canarias esos mismos días y también el 5 de junio, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria prevista para este curso, la mayoría de comunidades autónomas la celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Así, estos días celebrarán estas pruebas Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Por su parte, Asturias celebrará la convocatoria extraordinaria los días 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio, mientras que Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.

Este año, varias universidades han decidido aplicar medidas de rastreo de redes y frecuencias para evitar que los alumnos copien y vetar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) durante el examen de Selectividad.