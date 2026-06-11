Estabilizado un incendio en Hinojal originado por un camión en la A-66 que ha afectado a varios trenes y que cortaba la autovía

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado, y ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad, en un incendio forestal próximo a la localidad cacereña de Hinojal cuyo inicio atribuye a una avería de un camión en la autovía A-66.

A lo largo de la jornada el Infoex se ha visto obligado a activar y desactivar el nivel 1 por la proximidad de las llamas a infraestructuras, entre ellas la vía férrea, que ha motivado la interrupción del tráfico ferroviario temporalmente dentro del término municipal de Mirabel.

Asimismo, el Infoex detalla que el incendio ha contado con varios frentes activos, que ya han sido todos ellos estabilizados y no se produce avance de las llamas.

En la zona se mantienen realizando labores hasta su completa extinción cinco unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, así como dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción, además de un helicóptero y dos aviones.

TRENES AFECTADOS

Como consecuencia del corte de la circulación ferroviaria, un tren con 42 pasajeros permaneció parado en la estación de Monfragüe (Cáceres), continuando su marcha pasadas las 18,00 horas, según ha detallado la Guardia Civil.

Además, el incendio se extendió hasta los márgenes de la carretera Ex-386, en el término municipal de Deleitosa (Cáceres), indican las mismas fuentes.

Posteriormente, sobre las 19,00 horas, se ha interrumpido de nuevo la circulación por la vía férrea, afectando a la circulación de dos trenes. Uno de ellos permanece en la estación de Cáceres, el cual circula desde Badajoz a Madrid, y el otro en la estación de Oropesa (Toledo), cuyo itinerario es Madrid - Badajoz.

Varias patrullas de la Guardia Civil se encuentran trabajando en la zona junto a los servicios de extinción de incendios.