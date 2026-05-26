Especialistas de cinco países hispanoamericanos participan en las II Jornadas de Patrimonio Compartido con América

Las 'II Jornadas de Patrimonio Compartido: arquitectura común, paisajes familiares. Extremadura y América', organizadas por la Junta de Extremadura, reúnen a especialistas y responsables públicos de México, Ecuador, Chile, Colombia y España desde este lunes, día 25, y hasta el viernes, día 29, en siete localidades extremeñas.

El objetivo de esta iniciativa es la puesta en común de líneas de actuación para la conservación y recuperación de patrimonio compartido, establecer estrategias de restauración, fortalecimiento, protección e impulso al patrimonio común entre Extremadura y América.

Por ello, se han programado visitas técnicas que posibilitarán una perspectiva patrimonial comparada que integrará el valor histórico del legado compartido, la recuperación e impulso de este patrimonio de manera conjunta y facilitará el intercambio de experiencias técnicas con los países que participan en esta segunda edición durante la que habrá visitas a palacios, archivos, iglesias, antiguos monasterios, núcleos urbanos y elementos arquitectónicos de las poblaciones señaladas.

Durante la inauguración de las jornadas, que ha tenido lugar este lunes en Cáceres, se ha insistido en la capacidad del patrimonio para "tender puentes" y comprender un pasado común y seguir el camino hacia el futuro, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, se ha realizado un recorrido por el Palacio de Moctezuma y el Archivo Provincial de Cáceres, por las calles de la ciudad y ha finalizado en Iglesia de San Mateo, donde personal técnico, profesionales de arquitectura y restauración han explicado trabajos de recuperación en los diferentes elementos.

Asimismo, en los tres próximos días se analizarán diferentes intervenciones de recuperación y adecuación llevadas a cabo en enclaves de Guadalupe, Trujillo, Cuacos de Yuste, Zalamea de la Serena, Medellín y Plasencia.

Esta segunda edición concluirá el viernes 29 de mayo, con unas jornadas técnicas donde se sucederán diferentes ponencias y mesas redondas, con las intervenciones de todos los países participantes y donde se expondrán las conclusiones del trabajo realizado en esta segunda edición.

Las jornadas han sido inauguradas por la directora general de Patrimonio, Adela Rueda Márquez de la Plata; la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez Risco; la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, y la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Isabel Belloso Bueso.

Se enmarcan en la Estrategia Extremestiza liderada desde la Fundación Extremeña de la Cultura (FEC), adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y están organizadas junto a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid).

Además, forman parte del Área de Patrimonio Compartido de la Estrategia 'Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une' y cuentan con la colaboración de la Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes (RAEX); la Universidad de Extremadura (UEX), así como de la Secretaria de Cultura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (México), la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) del Gobierno de Coquimbo(Chile), el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la República del Ecuador y la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia.