Los esgrafiados y los oficios tradicionales de la arquitectura popular centran una jornada formativa en Valdefuentes

La localidad cacereña de Valdefuentes acoge este jueves, 30 de abril, una jornada dedicada a la formación y transmisión de saberes en la arquitectura tradicional, con especial atención al papel de los maestros artesanos, la capacitación profesional y el relevo generacional.

La actividad, en la que se pondrá en valor los esgrafiados y los oficios tradicionales ligados a la arquitectura popular, se celebrará de 12,00 a 14,30 horas en WazoCoop Co-space, en la calle Santa Rita, 16, y forma parte del ciclo de divulgación del proyecto europeo Feenert, impulsado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

Bajo el título 'Formación y transmisión de saberes', la sesión propone una mirada práctica sobre cómo conservar, actualizar y transmitir conocimientos constructivos que forman parte de la identidad de los pueblos, pero que también pueden ofrecer respuestas actuales en materia de rehabilitación, sostenibilidad y eficiencia energética.

El encuentro contará con la participación del gerente de proyectos de Wazo Coop, José Luis Díaz Reyes, que presentará la experiencia 'Green Heritage: codiseñando patrimonio y medio ambiente en la ciudad de Cáceres'; el arquitecto de Sibarkia y coordinador del ciclo 'Arquitectura tradicional en clave de futuro', Jaime Diez Honrado; y el maestro esgrafiador de Valdefuentes José Antonio Jara Ferreira, que abordará la formación en oficios tradicionales desde la experiencia directa del territorio.

Uno de los momentos centrales de la jornada será una ruta guiada sobre esgrafiados, que permitirá vincular las ponencias con el patrimonio local y acercar a los asistentes a una técnica profundamente ligada a la imagen urbana y cultural de Valdefuentes.

Con esta jornada, los organizadores buscan abrir un espacio de encuentro entre arquitectura, patrimonio, oficios y medio rural, subrayando que la conservación de la arquitectura tradicional no depende solo de la protección de los edificios, sino también de las personas que conocen sus técnicas, materiales y formas de hacer.

Feenert es un proyecto europeo transfronterizo España-Portugal orientado al fomento de la eficiencia energética en edificios públicos de arquitectura tradicional en el entorno EUROACE.

Su trabajo se centra en compatibilizar la mejora energética con la conservación del patrimonio construido, especialmente en edificios y territorios donde la arquitectura tradicional constituye un recurso cultural, ambiental y económico.