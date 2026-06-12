El esfuerzo para alquilar alcanza el 24% de los ingresos en Extremadura

El esfuerzo necesario para alquilar una vivienda alcanza el 24 por ciento de los ingresos netos de una familia en Extremadura, un porcentaje once puntos inferior a la media nacional, que se dispara hasta el 35 por ciento de los ingresos.

Así, y según los datos publicados por Idealista este jueves, el esfuerzo necesario para alquilar una vivienda es superior al de la compra, ya que en este caso, se sitúa en el 13,5 por ciento de los ingresos de una familia en la región extremeña, que el caso de la media nacional se incrementa hasta el 25 por ciento.

En el conjunto del país, el acceso a una vivienda en alquiler ha alcanzado el 35% de los ingresos netos de una familia media en España, mientras que para la compra, la proporción ha caído de "forma notable" hasta el 25%, sin considerar el ahorro previo para obtener financiación, según estos datos.

Así lo refleja un estudio de Idealista elaborado con datos del primer trimestre de 2026, donde el "encarecimiento" de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo se mantenga en niveles "tan elevados".

Con respecto al análisis del alquiler, el portal inmobiliario ha indicado que ocho capitales han superado el 30% de esfuerzo que los expertos han fijado como "límite recomendable" para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones.

En este contexto, Barcelona ha encabezado el 'ranking' con el 41% de los ingresos medios de una familia, seguida de Palma (40%), Málaga (39%), Valencia (38%), Madrid (38%), Alicante (35%), Segovia (34%) y Las Palmas de Gran Canaria (31%).

En el extremo opuesto, Jaén, Ciudad Real, Melilla y Huesca han sido las capitales con menor presión, al requerir únicamente el 19% de los ingresos familiares, seguidas de Palencia, Teruel y Cáceres, con un 20%.

A nivel provincial, Málaga se ha situado como la que impone "mayor esfuerzo" a sus residentes, llegando al 49% de los ingresos familiares, mientras que Teruel ha sido la provincia con "menor exigencia" en un 19%.

Con respecto al análisis de la compra, cuatro capitales han presentado tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado para este caso, siendo Palma (43%), Málaga (35%), San Sebastián (35%) y Madrid (32%) las que lideran el ranking. Además, Idealista ha destacado que Barcelona se ha quedado por debajo de este umbral con un 28%.

Por otro lado, las ciudades con menor esfuerzo han sido Lleida, Melilla y Huesca, donde adquirir una vivienda requiere solo el 12% de los ingresos familiares, a lo que debe añadirse el ahorro necesario para acceder a la financiación.

Finalmente, en el ámbito provincial, Baleares y Málaga han liderado el esfuerzo con un 43% en ambos casos, mientras que Ciudad Real, Cuenca y Teruel han registrado la tasa "más baja", con un 10%.