Endesa abre cinco expedientes de fraude al día en la provincia de Badajoz durante el primer semestre del año

La compañía eléctrica Endesa ha abierto 893 expedientes por fraude en la provincia de Badajoz en los seis primeros meses del año, que supusieron la defraudación de 5,6 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de unos 20.000 hogares.

Estas cifras, que se traducen en una media de cinco expedientes al día, ponen de manifiesto la "magnitud de un problema que supone un grave riesgo para la seguridad física de las personas que viven en estos entornos", así como la afectación a la calidad del suministro eléctrico que se ve "interrumpido de forma continua por la saturación de las redes derivada del fraude masivo", advierte la compañía en una nota de prensa.

Una situación, añade, que empeora cuando este fraude procede de plantaciones ilegales de marihuana. En los primeros seis meses del año Endesa ha abierto dos expedientes de fraude vinculados a esta actividad, que han supuesto la defraudación de 64.900 kilovatios hora en seis meses, es decir, el 2 por ciento de la energía que se defrauda en la provincia de Badajoz está vinculada a plantaciones de marihuana.

Ante esta situación Endesa está reforzando sus infraestructuras eléctricas, instalando nuevos centros de transformación, reforzando los existentes y tendiendo nuevo cableado. Este refuerzo de las redes y el aumento de potencia en zonas donde no hay crecimiento poblacional ni industrial, tiene el objetivo de paliar las consecuencias del fraude masivo derivado principalmente de las plantaciones de marihuana.

Endesa además de trabajar aumentando la potencia en estas zonas, acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actuaciones contra los cultivos de marihuana y el fraude masivo.