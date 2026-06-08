Las empresas filiales extranjeras facturan 1.295 millones de euros en Extremadura

Las empresas con matriz extranjera facturan 1.295 millones de euros en Extremadura y únicamente representan el 0,46 % del total que hay en España, uno de los porcentajes más bajo a nivel nacional.

Estas filiales suponen el 7 % de los ingresos generados por la totalidad de las empresas en Extremadura.

El número de empresas con matriz extranjera en España asciende a 25.310, únicamente el 1,9 % del conjunto del tejido empresarial del país, y el 73 % de las mismas provienen de países de la Unión Europea, según un informe elaborado por Informa D&B.