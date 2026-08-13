La empresa extremeña Lonchiber produce alrededor de 16 millones de bocadillos al año

La empresa Lonchiber, con sede en la localidad pacense de Higuera la Real, produce alrededor de 16 millones de bocadillos al año, y sus productos tienen presencia en aeropuertos nacionales e internacionales.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha visitado este miércoles las instalaciones de esta industria, donde ha valorado lo que "es capaz de hacer Extremadura desde un municipio muy pequeñito".

Bautista ha expuesto que Lonchiber es una empresa de deshuesado, prensado, loncheado y envasado de productos ibéricos, con un procedimiento que es "digno de admirar". "Dándole muchas vueltas a los procesos ha conseguido innovar hasta superar a empresas de primer nivel en el resto de España", ha señalado.

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha recalcado la presencia de Lonchiber en los aeropuertos de España y de Portugal, pero también en puntos de Brasil, Canadá, México y Japón, y ha valorado que trabaja para introducirse en el mercado musulmán con productos halal.

"En un pueblo muy pequeño de nuestra comunidad autónoma se pueden hacer cosas muy grandes para el resto del mundo. Es un mensaje que no da ni mucho menos el Gobierno ni la política, que lo dan empresarios como Juan Luis y trabajadores, como digo, que son capaces de mirar al resto del mundo y decirles que Extremadura puede ser mucho más de lo que nos habían dicho que podía ser", ha recalcado.

Finalmente, Bautista ha expuesto las buenas cifras que registra Extremadura con menos de 60.000 parados o 431.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y ha recordado que la Junta destinó casi 1 millón de euros para la ampliación de Lonchiber.