Los embalses del Tajo se sitúan esta semana al 58,6% de su capacidad, y los del Guadiana al 58,1%

Redacción

Extremadura |

Los embalses del Tajo se sitúan esta semana al 58,6 por ciento de su capacidad (con 6.479 hectómetros cúbicos acumulados), y los del Guadiana en el 58,1 por ciento (con 5.541 hectómetros cúbicos en total).

Mientras, en el conjunto nacional la reserva hídrica almacena 30.274 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 54% de su capacidad tras recoger 126 hm3 durante esta semana, o lo que es lo mismo, el 0,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

