Los embalses del Guadiana se encuentran al 86,7% y los del Tajo al 80,8%

Los embalses del Guadiana almacenan 8.266 hectómetros cúbicos, uno menos que la semana anterior, y se sitúa al 86,7% de su capacidad, mientras los del Tajo acumulan 8.928, alcanzando un 80,8% del total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta forma, el Tajo se encuentra dos puntos por debajo del nivel de hace un año, cuando estaba al 82,58%, pero casi 20 por encima de la media de los últimos 10 años, que es del 63,3%. Por su parte, el Guadiana mejora respecto a la misma semana de 2025, cuando estaba al 68,48%, y también respecto a la media del último decenio, que se sitúa en el 51%.

En su conjunto, la reserva hídrica almacena 46.821 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 83,5% de su capacidad. Durante la última semana ha aumentado en 132 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,2% de su capacidad total.

En comparación, los embalses están 9,8 puntos por encima que el año pasado en estas mismas fechas, cuando almacenaban 41.347 hm3. La diferencia es aún mayor cuando se comparan las cifras con la media de los últimos diez años para esta semana, cuando la reserva hídrica estaba 22,5 puntos por debajo del nivel actual y tenía 34.205 hm3.