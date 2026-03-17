El embalse de Alcollarín se repuebla con barbos, bogas y cachos tras eliminar el 91% de una especie invasora

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en colaboración con la Junta de Extremadura, ha llevado a cabo este luens una repoblación piscícola en el embalse de Alcollarín con ejemplares de barbo, boga y cacho procedentes del Centro de Acuicultura 'Vegas del Guadiana', en Villafranco del Guadiana.

La actuación se enmarca en el proyecto iniciado en 2024 para controlar la presencia de la especie invasora Pseudorasbora parva, ha informado la CHG en nota de prensa.

En total, se han liberado alrededor de 45 kilos de barbos, 35 kilos de bogas y 3 kilos de cachos y esta repoblación permitirá restituir las poblaciones de especies autóctonas tras la bajada del nivel del embalse realizada el pasado año, que facilitó las labores de control de Pseudorasbora parva, incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras por su grave impacto sobre los ecosistemas fluviales.

Antes de la intervención, esta especie llegó a representar más del 95 por ciento de la población piscícola del embalse, la mayor concentración conocida en Europa.

Dicha actuación incluía despesques intensivos y un vaciado controlado del embalse, lo que permitió retirar toneladas de ejemplares. Gracias a estos trabajos, la CHG ha logrado reducir en un 91 por ciento la presencia de esta especie invasora.

La CHG ha indicado que la repoblación es clave para reestablecer el equilibrio piscícola y la recuperación de este equilibrio exige, además, trabajar solo con especies autóctonas, tal y como establece la legislación española sobre patrimonio natural y biodiversidad, que prohíbe la utilización de otras especies exóticas invasoras como el lucio.

Con esta actuación, la Confederación Hidrográfica del Guadiana avanza en la recuperación ambiental del embalse de Alcollarín, "imprescindible" para garantizar tanto la biodiversidad del sistema como la explotación del embalse para los usos previstos.