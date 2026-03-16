Educadores sociales exigen más medios y seguridad en el primer aniversario del asesinato de Belén Cortés

El Grupo Acción Social y Sindical ha reivindicado este sábado que se den "más medios, más profesionales, más formación, más prevención y más seguridad" en la concentración que se ha celebrado este sábado para recordar a María Belén Cortés Flores, educadora social asesinada el 9 de marzo de 2025 en un piso de menores tutelados.

"Necesitamos estructuras que permitan desarrollar nuestro trabajo con garantías, protegiendo tanto a las personas atendidas como a quienes las acompañan día a día. No podemos permitir que situaciones como la que acabó con la vida de María Belén vuelvan a repetirse", recoge el manifiesto leído la concentración que se ha celebrado en la Plaza de España de Badajoz y que ha congregado a una treintena de personas.

Además de la lectura del manifiesto, los participantes han guardado un minuto de silencio por el asesinato en 2025 de Cortés y han realizado una 'performance' en la que se han colocado caretas blancas y se han mezclado entre ellos para terminar cogidos de la mano.

El colectivo ha recordado a Cortés como una "compañera", una "profesional comprometida" y una persona "que dedicó su vida a cuidar, acompañar y proteger a quienes más lo necesitaban". "María Belén no era solo una trabajadora; era una mujer profundamente implicada con su labor, con una trayectoria marcada por la responsabilidad, la vocación de servicio y la convicción de que la intervención social puede cambiar vidas", recoge el manifiesto.

También se han dedicado unos minutos a exigir "cambios" y que los gobernantes "no miren para otro lado". "La intervención social no puede sostenerse únicamente sobre la vocación de quienes trabajan en ella. Requiere compromiso institucional, recursos suficientes y cambios estructurales reales", han sentenciado los participantes.

Además, se ha iniciado una recogida de firmas para solicitar que Cortés sea reconocida con la Medalla de Extremadura en 2026, al igual que ya se hiciera en 2025, sin haberle sido entonces concedida esta distinción.

"No se trata solo de un gesto simbólico: es un acto de justicia y de reconocimiento a una profesional que representó los valores del compromiso público, la defensa de los derechos de la infancia y la dedicación a los demás", defiende el manifiesto.

La portavoz del Grupo de Acción Social y Sindical y secretaria general del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, ha afirmado, en declaración a los medios tras el acto, que en el último año se han producido mejoras para el colectivo, como más financiación en los pisos con medidas judiciales o la implantación de botones de pánico tanto en los centros de acogida de menores como en los pisos tutelados.

Igualmente, según Solomando, se ha reforzado el personal de seguridad en ambos tipos de instilaciones: en los centros de acogida, hay un vigilante de seguridad las 24 horas del día, mientras que en los pisos se ha implantado la figura de auxiliar de control educativo.

Sin embargo, la profesional ha pedido medidas de carácter "más estructural" como reforzar la financiación de los programas de familia, que son "el primer bastión" del sistema de protección infantil. Solomando ha explicado que estos planes son los que detectan cuando una familia está en situación de vulnerabilidad, con hijos a cargo, y los que "luchan" para que esta situación "no empeore" y se evite la separación del menor de la familia."

Estos programas de familia, no obstante, están a día de hoy sujeto a subvenciones, es decir, que cuando estas se agotan, y hasta que se pueden volver a iniciar, "tarda un tiempo". "Hay ayuntamientos y comunidades que asumen los costes durante ese tiempo y hay otras que no", ha señalado.