Educación impulsa la implantación del 'Proyecto ZOE' para acercar las clases a los alumnos hospitalizados

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha impulsado la implantación del Proyecto ZOE en Extremadura, una iniciativa que permitirá que el alumnado hospitalizado por tratamientos oncológicos pueda mantener el contacto con su aula y continuar su proceso educativo mediante el uso de robots de telepresencia.

Gracias a esta tecnología, el alumnado podrá asistir virtualmente a clase desde el hospital o desde su domicilio cuando su situación clínica no permita la asistencia presencial. El robot, ubicado en el aula, facilita la interacción en tiempo real con el profesorado y con sus compañeros, favoreciendo tanto la continuidad del aprendizaje como el mantenimiento de los vínculos sociales y emocionales.

El Gobierno de María Guardiola considera prioritario avanzar hacia una educación cada vez más inclusiva, garantizando la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de todo el alumnado, con independencia de sus circunstancias personales o de salud. La incorporación de soluciones tecnológicas como las que ofrece el Proyecto ZOE supone un paso más en el compromiso con una escuela accesible, innovadora y centrada en las necesidades de cada estudiante.

Durante las próximas semanas, se seguirá trabajando y avanzando para definir el proyecto en Extremadura, así como los procedimientos de coordinación entre los centros educativos, los servicios sanitarios y las familias, con el objetivo de que esta iniciativa pueda beneficiar al mayor número posible de alumnos y alumnas.

Con este proyecto, la Consejería de Educación y Formación Profesional reafirma su compromiso con la innovación educativa y con el desarrollo de medidas que permitan que ningún estudiante vea interrumpido su aprendizaje por motivos de salud.