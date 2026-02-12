Educación convoca a los sindicatos docentes el 19 de febrero para negociar la resolución de convocatoria de oposiciones

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha comunicado la convocatoria de la Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario para el próximo jueves, 19 de febrero, en la que se va a negociar la resolución de la convocatoria de oposiciones para los Cuerpos de Maestros, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

En la misma también se convocan procesos para la integración en listas de espera ordinarias y supletorias y valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias de los Cuerpos convocados. La

En el pasado mes de octubre, concretamente los días 14 y 21, las oposiciones docentes ya centraron la Mesa de Personal Docente, y en ellas se incluyeron el número de plazas y su reparto por cuerpos y especialidades.

Con esta nueva Mesa, cuya convocatoria se ha comunicado este miércoles, día 11, a las organizaciones sindicales con representación en la misma, se da "un paso más" para llevar a cabo un proceso que está dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, señala la Junta en una nota de prensa.

Cabe recordar que esta oferta contempla un total de 333 plazas repartidas entre el cuerpo de maestros, Escuelas Oficiales de Idiomas y especialidades singulares de FP, con una reserva de un 10 por ciento, 33 plazas, para personas con discapacidad.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha realizado esta oferta tras llevar a cabo un minucioso y exhaustivo análisis de la situación docente en Extremadura y basada en las necesidades que tiene el sistema educativo extremeño.