La edad media de los turismos en Extremadura sube a 16,6 años en 2025, dos años por encima de la media nacional

La edad media de los turismos en Extremadura se ha situado en 16,6 años en 2025, lo que supone 0,3 años más que en el año anterior, cuando la media era de 16,3 años.

Esta edad media de 16,6 años registrada en 2025 en Extremadura supone dos años más que la media del país, donde los vehículos presentan una media de 14,6 años.

En concreto, en el conjunto nacional, la edad media de los turismos en España pasó de 14,5 años en 2024 a 14,6 años en 2025, según los datos elaborados por Ideauto para Faconauto, que recogen que la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana fueron en 2025 las únicas regiones españolas que lograron rejuvenecer su parque de turismos