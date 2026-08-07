La edad media del parque automovilístico extremeño vuelve a aumentar en 2025 hasta los 16,6 años

La edad media del parque de turismos de Extremadura ha aumentado hasta alcanzar los 16,6 años de antigüedad y supera así a la media española, situada en 14,6 años, según el último Informe Anual 2025 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

En cuanto al total de turismos que circulan por las carreteras extremeñas, más de la mitad tienen 15 años o más (58%), una tasa que supera en 9,5 puntos porcentuales a la cifra nacional (48,5%). Esta situación se repite en otras categorías, como vehículos comerciales (61,1%) e industriales (57,5%).