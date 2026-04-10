La economía extremeña creció por encima de las previsiones, un 2,6% en 2025

El PIB extremeño ha crecido un 2,6% en 2025, según los primeros cálculos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX). El pasado ejercicio, la demanda interna se ha mostrado más dinámica debido al buen comportamiento del mercado laboral, tras sumar 10.300 nuevos ocupados, así como a la contención del IPC y de los tipos de interés. Como ejemplo, la matriculación de turismos en el conjunto de 2025 ha mostrado un importante incremento del 21% respecto al global de 2024.

El mercado exterior mantiene su senda de crecimiento de los últimos años, con unas exportaciones que aumentaron un 22,4% en 2025, alcanzando un máximo histórico de 4.074 millones de euros.

Este comportamiento ha venido acompañado de un incremento en el número de empresas exportadoras. Dentro del sector exterior, el turismo internacional también ha contribuido positivamente, con un aumento del 11,4% en las pernoctaciones.

Por su parte, la industria aceleró su crecimiento hasta el 1,5%, el mayor en los últimos aLa construcción ha sido el sector que ha registrado un mayor crecimiento, con una tasa del 7,5%, el doble que en 2024, tras el incremento de su actividad durante el pasado año. Asimismo, se ha observado un crecimiento del empleo importante, con 1.000 nuevos ocupados, un 3,4% más, alcanzando los máximos de la última década.

Los servicios crecieron un 3,8% interanual. Este sector, el principal de la economía, mejoró incluso sus tasas de crecimiento de los últimos años. Por ejemplo, si se observa la cifra de negocios del comercio minorista deflactada, su avance fue progresivo durante el año, cerrando el cuarto trimestre con un crecimiento del 4,7%, frente al 4,2% nacional.

ños. Según el Índice de Producción Industrial (IPI), las ramas orientadas a la producción de bienes de equipo mostraron el mayor dinamismo, a lo que se sumó el avance del sector energético, que batió récords en 2025.

En conjunto, los datos reflejan el pulso positivo y la resiliencia de la economía extremeña durante 2025, en un entorno complejo que se ha extendido en 2026. "Estos resultados reafirman la eficacia de las políticas orientadas al impulso de la actividad económica, el empleo y la internacionalización", según ha explicado Santamaría, quien ha destacado que "desde la Junta de Extremadura continuaremos trabajando para consolidar esta senda de crecimiento, reforzar el tejido productivo y avanzar hacia un modelo económico más competitivo".