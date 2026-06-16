Ecologistas rechazan la central hidráulica reversible de la Sierra de Montánchez por la "profunda transformación" de su paisaje

Ecologistas en Acción ha mostrado su oposición al proyecto de la central hidráulica reversible en la Sierra de Montáchez al considerar que "transformaría de forma irreversible" el paisaje de este enclave natural con dos grandes balsas, una central subterránea y más de 50 kilómetros de línea eléctrica.

Así, y tras analizar el documento inicial presentado por la empresa promotora para la Central Hidráulica Reversible 'Montánchez', Ecologistas en Acción de Extremadura manifiesta su oposición frontal a un proyecto que supondría una "profunda transformación de uno de los paisajes más emblemáticos del centro de Extremadura".

La documentación presentada contempla la construcción de dos grandes balsas artificiales, una central hidroeléctrica subterránea excavada mediante túneles y voladuras, más de cincuenta kilómetros de línea eléctrica de alta tensión y la captación de recursos hídricos procedentes de los arroyos de cabecera de la Sierra de Montánchez, asegura la organización en una nota de prensa.

La organización considera "especialmente preocupante" que esta infraestructura pretenda implantarse en un territorio caracterizado por la presencia de dehesas, alcornocales, hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, manantiales y pequeños cauces mediterráneos sometidos además a una "creciente presión derivada del cambio climático".

La organización recuerda además que Extremadura cuenta con numerosos embalses e infraestructuras hidráulicas ya existentes cuya posible utilización debería analizarse rigurosamente antes de promover nuevas transformaciones industriales en sierras con elevados valores naturales y culturales.

Por todo ello, Ecologistas en Acción se opondrá "frontalmente" a este proyecto durante "todo el procedimiento ambiental" y defenderá la incompatibilidad de esta actuación con los valores naturales, hidrológicos, paisajísticos y culturales de la Sierra de Montánchez.

"La transición energética no puede convertirse en una nueva forma de sacrificio territorial de las zonas rurales. La Sierra de Montánchez no es una batería hidráulica, sino uno de los paisajes culturales más valiosos y reconocibles de Extremadura", remarca Ecologistas en Acción.