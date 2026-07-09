Dos jóvenes detenidos por regentar un punto de venta de drogas en Badajoz

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer de 28 y 23 años, respectivamente, acusados de regentar un punto de venta de drogas en la calle La Maya de Badajoz.

La denominada operación 'Maya' ha sido llevada a cabo por parte del grupo de estupefacientes de Badajoz, y se inició en diciembre, tras recibir informaciones por diferentes cauces, del "constante trasiego" de posibles consumidores de sustancias estupefacientes en la barriada de Pardaleras.

Con estos datos, los investigadores realizaron diferentes gestiones y vigilancias discretas en la zona, en las que pudieron localizar el punto exacto de venta, que en esta ocasión era en la calle la Maya, como a los presuntos responsables, un hombre y una mujer.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes, pudieron comprobar como los responsables de este punto de venta, cambiaban su 'modus operandi', siempre motivado por las posibles acciones policiales, desplazándose el varón en un patinete para llevar a cabo la venta de las sustancias, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez recopilada toda la información necesaria y con la preceptiva autorización Judicial, el pasado 3 de julio registraron el domicilio de ambos detenidos, en el que se intervinieron 154 dosis de heroína, 83 dosis de cocaína, 2,3 gramos de la denominada 'Tusi' o cocaína rosa, 185 gramos de marihuana y hachís, 1.500 euros en billetes fraccionados y útiles para la confección de nuevas dosis.

Por este motivo, detuvieron a los dos jóvenes como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

Cabe destacar que entre los efectos intervenidos en el registro domiciliario, se halló un DNI, una tarjeta de crédito y un juego de llaves de una vivienda a nombre de una persona, quien previamente había denunciado a los detenidos, por haber accedido a su domicilio con una copia de llaves, sustrayendo la documentación localizada, haciendo uso de ésta posteriormente.

Por este motivo, los agentes imputaron a los presuntos responsables los delitos de allanamiento de morada y robo con violencia e intimidación.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 28 y 23 años, respectivamente, ambos con antecedentes y tras la tramitación del pertinente atestado policial fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.