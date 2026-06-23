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Dos intoxicados por humo en un incendio en unas naves en Solana de los Barros

Ambos hombres, de 49 años, ingresaban en estado leve en el Hospital comarcal de Tierra de Barros.

Redacción

Extremadura |

Dos intoxicados por humo en un incendio en unas naves en Solana de los Barros
Dos intoxicados por humo en un incendio en unas naves en Solana de los Barros | Diputación de Badajoz

Dos varones, ambos de 49 años de edad, eran atendidos tras sufrir una intoxicación por inhalación de humos en un incendio declarado en unas naves en la localidad pacense de Solana de los Barros.

El siniestro se ha declarado sobre las 11,00 horas entre los kilómetro 43 y 44 de la carretera Ex-300, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Los heridos han sido atendidos por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Tierra de Barros, donde han ingresado en estado leve.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos medios de emergencias, que incluyen seis dotaciones de los parques de bomberos de Almendralejo, Mérida y Villafranca de los Barros, además de un vehículo de mando del Consorcio Provincial de la Diputación de Badajoz.

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