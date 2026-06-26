SUCESOS

Dos heridos por arma blanca en un enfrentamiento entre dos familias en Plasencia

Los hechos se han producido tan solo un día después de otra intervención policial en la misma calle tras una discusión entre personas relacionadas con este incidente, si bien, dicho episodio quedó resuelto con la presencia policial y no pasó de una discusión.

Redacción

Extremadura |

Policía Nacional
Policía Nacional | OC

Una reyerta entre dos familias en la calle Jerte, en el barrio del Rosal de Ayala de Plasencia. Reyerta que se ha saldado con al menos seis personas detenidas y cuatro heridos por arma blanca. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta que se practiquen nuevos arrestos conforme avancen las diligencias.

Los detenidos son cinco hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 20 y los 59 años. Además, varias personas fueron trasladadas a dependencias policiales para su identificación y toma de declaración, según ha confirmado la Policía Nacional.

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