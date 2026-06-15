SUCESOS

Dos fallecidos y nueve heridos de diversa consideración en cuatro accidentes de tráfico durante este fin de semana en Extremadura

Los fallecidos son un hombre de 62 años y una mujer de 81 años en sendos accidentes que tuvieron lugar en Zurbarán y Torremejía.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno visibiliza con ramos de flores su lucha para combatir las víctimas por accidentes de tráfico
Ponle Freno visibiliza con ramos de flores su lucha para combatir las víctimas por accidentes de tráfico | Ponle Freno visibiliza con ramos de flores su lucha para combatir las víctimas por accidentes de tráfico

Un hombre de 62 años fallecía y otros cinco resultaban heridos de diversa consideración este sábado en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la BA-162, a escasos metros de la localidad pacense de Zurbarán. Entre los heridos, uno de ellos reviste gravedad, con politraumatismo y otro, también con politraumatismos, presenta carácter "menos grave". Los otros tres, dos hombres de 26 años y otro de 28 años, quedaban heridos de carácter leve con policontusiones. Todos fueron trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.

Por otro lado, una mujer de 81 años fallecía como consecuencia de la salida de vía de un vehículo en la A-66, cerca de Torremejía este sábado. Además, en este accidente, un hombre, de 82 años, resultaba herido de gravedad ingresando en el Hospital de Mérida.

Mientras, una salida de vía ayer domingo en la EX-316, en el término municipal de Valdecaballeros, dejaba dos varones heridos de carácter grave que fueron evacuados en helicópteros, al hospital de Don Benito Villanueva.

Uno de los hombres, de 64 años, quedaba herido con politraumatismo, mientras que el otro, del que no se ha especificado su edad, presenta un trauma torácico.

Por último, ayer domingo, un hombre de 54 años resultaba herido grave en una salida de vía con vuelco de un vehículo en la A-58 cerca de Cáceres. A causa del siniestro, el herido, que ha tenido que ser excarcelado del vehículo, sufría politraumatismo y era trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.

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