Dos detenidos tras robar la recaudación de un local comercial y hurtar un bolso en Cuacos de Yuste

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un local comercial, quienes además han sido investigados por la presunta comisión de un delito de hurto de un bolso que se hallaba en el interior de un vehículo en Cuacos de Yuste (Cáceres).

El pasado día 6 de junio, se tuvo conocimiento de un robo con fuerza cometido en una tienda de alimentación, en la que forzaron la puerta de acceso y sustrajeron la recaudación que había en la caja registradora.

Ante ello, los agentes se desplazaron hasta la localidad donde se encuentra citado establecimiento, con la finalidad de recabar pruebas e indicios que condujesen al esclarecimiento de los hechos.

Tras realizar diversas gestiones, lograron identificar a los presuntos responsables de los hechos. Además, averiguaron que se encontraban en una localidad próxima, por lo que se solicitó el apoyo de Policía Local de la localidad, consiguiendo así la identificación de ambos.

Durante el registro de sus pertenencias hallaron más de 1.000 euros fraccionados en billetes de distinto valor, supuestamente sustraídos en la tienda de alimentación.

A su vez, en la misma localidad de Cuacos de Yuste, se había cometido el hurto de un bolso que se encontraba en el interior de un vehículo, lo que hizo sospechar a los agentes que ambos delitos pudieran estar relacionados.

En este otro caso, los autores sustrajeron a una mujer dólares que portaba en su bolso, los cuales se encontraban también en poder de los detenidos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El dinero recuperado ha sido aprehendido y devuelto a sus legítimos propietarios y los presuntos autores de los hechos puestos a disposición de la autoridad judicial competente.