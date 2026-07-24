Dos detenidos por robar cable y material de centros de transformación eléctrica de Almendralejo y Aceuchal

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, ambos almendralejenses, como supuestos autores del robo de cable de cobre y material eléctrico pertenecientes a cinco centros de transformación eléctrica de Almendrelajo y Aceuchal.

La investigación se inició a mediados de julio, cuando representantes de la distribuidora eléctrica denunciaron el robo del cableado de cobre y material eléctrico valorados en unos 1.000 euros pertenecientes a dichos centros.

Cabe destacar que esta acción delictiva causó cuantiosos daños, además del posterior perjuicio ocasionado a más de 3.000 almendralejenses, que se vieron afectados por el corte de suministro de fluido eléctrico, durante la sustitución y reparación de los mismos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con la inspección pericial e información del material específico sustraído y ante la posibilidad de que el mismo pudiera venderse en centros de recepción de residuos de la comarca, se practicaron inspecciones en los mismos y dieron como resultado su localización en un establecimiento de Almendralejo, donde los supuestos autores lo entregaron en varias partidas.

Se trata de una pareja almendralejense, ambos con antecedentes por hechos similares, a quienes este pasado jueves se les pudo localizar y detener como presuntos autores de los robos.

También se pudo comprobar, que, a la mujer detenida, ya se le buscaba por una orden de detención dictada por autoridades judiciales de Badajoz.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.