Don Benito habilitará un espacio específico para reforzar la prevención del suicidio

Don Benito contará con un nuevo espacio dedicado específicamente a la prevención de la conducta suicida y la promoción de la salud mental, desde el que se desarrollarán programas para centros educativos, familias, profesionales y ciudadanía.

El Ayuntamiento cederá estas dependencias a la asociación AEPS, impulsada por profesionales especializados en prevención del suicidio, bienestar emocional, trauma y duelo, según ha informado este jueves el consistorio.

La entidad desarrollará desde Don Benito iniciativas de sensibilización, formación, prevención y acompañamiento, con el objetivo de reforzar las redes comunitarias y facilitar recursos ante situaciones de sufrimiento emocional.

Entre los programas previstos figura 'Aula Segura', dirigido a centros educativos mediante talleres para alumnos, formación para docentes y orientación a las familias.

También se pondrán en marcha acciones dirigidas a los ayuntamientos, actividades comunitarias para promover el bienestar emocional y el programa 'Después de la pérdida', centrado en la postvención y el apoyo tras una muerte.

AEPS ofrecerá además conferencias, talleres, formación para profesionales y campañas relacionadas con la prevención del suicidio.

La asociación está integrada, entre otros perfiles, por las psicólogas Manuela Algaba e Isabel Pereira y la abogada Tamara Rodríguez, y plantea trabajar de forma coordinada con los recursos sociales, sanitarios y educativos ya existentes en cada municipio.

El nuevo recurso ha sido presentado en Don Benito por la concejala de Salud, Anabel Cidoncha, y representantes de la asociación.