El DOE publica la resolución por la que se formula impacto ambiental favorable el aumento de capacidad de la línea Alvarado - Mérida

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica hoy la resolución de 31 de marzo de 2026 de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de 'Aumento de capacidad de transporte de la línea energética eléctrica a 220 kV Alvarado - Mérida', a realizar en los términos municipales de Mérida, Calamonte, Arroyo de San Serván, Lobón y Badajoz, en la provincia pacense, cuya promotora es Red Eléctrica de España.

En la resolución se concluye que este proyecto no producirá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no se considera necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.

La actuación consiste en la sustitución del conductor existente por otro de mayores prestaciones, así como en el recrecido de 18 apoyos para mantener las distancias reglamentarias y mejorar la fiabilidad y seguridad del suministro en el área extremeña.

El análisis ambiental concluye que, con las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento establecidas, el proyecto no producirá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente ni sobre los espacios de la Red Natura 2000, aunque sí incorpora condiciones específicas para la protección de la avifauna, la vegetación, el patrimonio cultural y el dominio público hidráulico.

Entre esas medidas figuran la instalación de salvapájaros, la limitación de trabajos en zonas sensibles, la prohibición de talas, la restauración de las superficies afectadas y un programa de vigilancia ambiental para detectar posibles afecciones durante la ejecución y explotación de la línea.