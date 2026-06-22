El DOE publica la convocatoria de admisión y matriculación en los cursos preparatorios de acceso a ciclos formativos de FP

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se convoca la admisión y matriculación en los cursos de formación preparatorios para acceder a Grados D, ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, para el curso académico 2026/2027. La formación se impartirá en los centros autorizados recogidos en dicha resolución.
La convocatoria va dirigida a las personas que no cumplen los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas. En todo caso, es necesario tener dieciocho años cumplidos o cumplirlos en el año natural de comienzo del curso académico.
No obstante, para el acceso a ciclos formativos de Grado Medio por superación de los cursos regulados en la resolución se precisará tener diecisiete años como mínimo. Del mismo modo, para el acceso a Grado Superior se requerirá tener diecinueve años cumplidos en el año de inicio de la formación.
Excepcionalmente, para los cursos de acceso a Grado Medio se admitirán alumnos mayores de dieciséis años con un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, deportistas de alto rendimiento o personas que no hayan estado escolarizadas en el sistema educativo español.
Asimismo, también podrán contemplarse otras situaciones personales debidamente acreditadas que dificulten la asistencia en la modalidad ordinaria.
Los cursos preparatorios tendrán una duración máxima de 400 horas en el caso de los ciclos formativos de Grado Medio y de 600 horas para el acceso a Grado Superior.
CALENDARIO DE ADMISIÓN
Las personas interesadas en cursar estas enseñanzas deberán presentar una única solicitud de admisión, optando por participar exclusivamente en el procedimiento de admisión al curso de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o al curso de acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
El plazo establecido para este trámite es del 22 de junio al 10 de julio, tanto para alumnado con derecho a permanencia como para el de nuevo ingreso. El impreso, junto a la documentación exigida, podrá presentarse de modo presencial o telemático.
Con carácter previo al inicio del procedimiento, se publicarán los puestos escolares vacantes. Para conformar un grupo se necesitará un mínimo de 15 solicitudes. Estos se constituirán e impartirán preferentemente en turno vespertino. En cualquier caso, se reservará un 5% del total de plazas escolares en cada nivel para personas aspirantes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Las personas que hayan obtenido una plaza escolar formalizarán su matrícula a partir del 1 de septiembre y hasta el día 10 del mismo mes.