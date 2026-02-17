Una docena de estaciones de aforo del Guadiana superan el umbral aviso rojo, la mitad de ellas en Extremadura

Una docena de estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana superan el umbral de aviso hidrológico rojo. De ellas, la mitad se concentran en la provincia de Badajoz.

En concreto son Guadiana a.ab. Orellana, Zújar a ab. Zújar, Guadiana en Villanueva de la Serena, Guadiana en Valverde de Mérida, Guadiana a.ab. Montijo y el azud de Badajoz.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Por otra parte, se encuentran aliviando agua un total de 27 presas.

De ese total, en Extremadura se encuentran las de García de Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Ruecas, azud de Lavadero, Sierra Brava, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Montijo, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón y La Colada.

Como dato relevante de este lunes, cabe destacar que la presa de Sierra Brava ha comenzado a aliviar esta mañana de forma natural al arroyo Pizarroso, con un caudal de salida actual de 3,40 m3/s.

El embalse acumula a día de hoy 232,6 hm3, tras un incremento de 58,5 hm3 en las dos últimas semanas, el 25,2 por ciento de su capacidad. Gran parte de esa aportación procede del río Ruecas que conduce el agua desde el azud del Lavadero hasta Sierra Brava usando el Canal de las Dehesas.

Asimismo, hay que resaltar que las borrascas que han pasado por la cuenca del Guadiana en los últimos treinta días han generado un volumen de aportaciones excepcional que ha podido ser mitigado gracias al papel regulador de los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.