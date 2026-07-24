A disposición judicial el conductor de un patinete a 90 km/h en Los Santos de Maimona

La Policía Local de Los Santos de Maimona (Badajoz) ha puesto a disposición judicial a dos conductores de patinetes eléctricos como presuntos delitos contra la seguridad vial y uno de los cuales circulaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora tras haber sido manipulado el motor.

Según ha informado en nota de prensa, los hechos se produjeron durante una campaña especial de control desarrollada entre el 13 y el 19 de julio, que se centró en atajar las conductas de riesgo al volante y en regular el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos.

En el caso del patinete manipulado, la Policía Local considera que suponen un hecho "de gravísimo riesgo tanto para el propio usuario como para el resto de peatones y conductores de la localidad".

En el marco de estos mismos controles preventivos, la Policía Local ha procedido a la intervención y retirada de la circulación de varios VMP adicionales.

Las causas de estas inmovilizaciones se han debido a que los conductores carecían de la documentación legalmente exigida para circular por la vía pública.