Las Diputaciones exigen una rectificación de la Junta a cuenta de los PCEME y defienden su inversión municipal

El presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a la Junta de Extremadura que rectifique su "falta de respeto institucional" con sus declaraciones sobre su participación en el Programa de Colaboración Municipal de Empleo (PCEME), e incluso ha amenazado con retirarse todas las políticas que mantienen conjuntas ambas administraciones.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que asegura que en 2024 se realizaron "más transferencias que nunca" a los ayuntamientos para salir al paso de unas declaraciones de la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, tras el Consejo de Gobierno, con las que el Ejecutivo regional "intenta confundir a la ciudadanía con afirmaciones que no se sostienen" respecto a la aportación de las instituciones provinciales a los planes de empleo municipales.

En este sentido, subraya que las diputaciones provinciales siguen apoyando a sus ayuntamientos "con inversiones clave y sin abandonar" sus "responsabilidades". Así, indica que la Diputación de Badajoz mantiene su compromiso con los municipios a través de "programas y financiación esenciales para su desarrollo", por lo que no aceptarán, asegura, que "se distorsionen los hechos para justificar decisiones ajenas".

"El gobierno de Guardiola no solo no sabe gobernar, si no lo único que hace es mentir descaradamente", subraya Miguel Ángel Gallardo, quien añade que "ante su incapacidad, echa siempre la culpa a los demás", al tiempo que añade recuerda que las diputaciones han sido "el pilar fundamental en el que se han sustentado los ayuntamientos".

"Sin ellas, muchos de ellos hubieran tenido que entregar las llaves", ha añadido Gallardo, quien reprocha a la Junta que "no sólo han abandonado algunos de los programas que se venían realizando, sino que además aquellos que se siguen manteniendo llegan tarde y mal".

La portavoz y vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha asegurado que la institución gestiona directamente sus propios planes de empleo con los ayuntamientos porque el Programa de Colaboración Municipal de Empleo (PCEME) de la Junta es un "yo invito y tú pagas".

Para Gutiérrez, las acusaciones vertidas este martes por la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, sobre las diputaciones provinciales, tienen como objetivo "enmascarar la falta de gestión y de eficacia del gobierno del PP" en Extremadura.

Se trata de un gobierno que pretende "el yo invito y tú pagas" sin tener en cuenta además, asegura en un comunicado, la opinión de las diputaciones.

Las diputaciones no participan en el PCEME de empleo en "varias convocatorias" porque el Gobierno de María Guardiola "pretendía" que las instituciones provinciales pusieran los fondos sin dejarles "opinar" en los criterios o cómo va a ser el reparto "tal y como siempre se ha había venido haciendo" con el anterior ejecutivo.

Así, la vicepresidenta y portavoz explica que las diputaciones decidieron llevar a cabo estos planes de empleo "directamente" con su gestión, de modo que se realiza por "tramitación anticipada" y los ayuntamientos de la provincia "ya pueden contratar".

Sin embargo, siguen "a la espera" de los fondos del Gobierno de María Guardiola, que "no han ido al Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE), al igual que tampoco han ido los fondos destinados a las plazas de asistidos que gestionan los propios ayuntamientos", subraya.