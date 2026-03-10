La Diputación de Cáceres revalida su colaboración con el piloto de karting cacereño Rubén Muñoz

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este lunes un encuentro con el joven piloto cacereño Rubén Muñoz, de 17 años, reunión en la que también ha estado presente su padre. Este encuentro se produce a pocos días del inicio del Campeonato de España de Karting (CEK), que este año arranca en Campillos (Málaga) el próximo 20 de marzo, y en cuya preparación Muñoz se encuentra totalmente inmerso.

No es la primera vez que el joven deportista visita la institución provincial, ya que el pasado año también mantuvo un encuentro con el presidente para compartir la evolución de su trayectoria y sus objetivos en el karting.

En esta nueva ocasión, el encuentro ha servido para informar sobre cómo transcurrió la pasada temporada y avanzar proyectos deportivos para la del año en curso. Asimismo, el joven piloto ha querido trasladar su agradecimiento a la Diputación Provincial por el respaldo que viene prestando a su carrera.

"Es un apoyo muy importante. A nosotros nos cuesta muchísimo salir fuera a competir y llevar el apoyo de la Diputación por toda España es algo muy grande", ha señalado.

Con este encuentro, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el deporte y el apoyo a jóvenes deportistas de la provincia, contribuyendo a que puedan seguir desarrollando su carrera y representando a Cáceres en distintas competiciones.