La Diputación de Cáceres ejecuta obras en las zonas naturales de baño de Cabezuela del Valle por 600.000 euros

El destino turístico La Vera-Valle del Jerte ha sumado este verano una nueva Zona Natural de Baño adaptada y adecuada a la normativa vigente, que engloba las piscinas naturales de La Pesquerona y Simón Grande, en el río Jerte a su paso por la localidad de Cabezuela del Valle.

La Diputación de Cáceres ha ejecutado las obras de acondicionamiento en sendos enclaves dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino La Vera - Valle del Jerte.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado por el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, y por la alcaldesa de Cabezuela del Valle, Marisa Yusta, ha visitado este martes estos espacios para conocer de primera mano el resultado de las actuaciones y las mejoras realizadas para garantizar su uso durante la temporada estival.

Con una inversión de 600.000 euros, los trabajos se han centrado en la renovación completa de los dos diques existentes mediante soluciones sostenibles y de alta durabilidad, utilizando compuertas totalmente desmontables de acero inoxidable y cimentaciones adaptadas a las secciones de estío, de tal forma que se permita el flujo natural del río.

Asimismo, las obras han incorporado dos dispositivos de paso para peces que aseguran el tránsito de las especies piscícolas en la época de cierre estival a lo largo del cauce, indica la institución provincial en nota de prensa.

El vicepresidente tercero ha explicado que esta actuación forma parte de las inversiones en zonas naturales de baño que la Diputación de Cáceres ha venido llevando a cabo en distintos puntos de la provincia.

En este sentido, ha destacado que, con este tipo de actuaciones, la institución provincial está demostrando que "potenciar el desarrollo turístico de estas zonas de baño no está reñida con la sostenibilidad ambiental puesto que tenemos todas las autorizaciones". Asimismo, ha añadido que se está disponiendo de escalas de peces en todas las zonas de baños naturales, lo que además facilita el tránsito de las especies piscícolas por los ríos de la provincia.

Estas intervenciones se completan con las actuaciones que está ejecutando el Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, orientadas al acondicionamiento del entorno mediante la instalación de una pasarela peatonal desmontable, mobiliario urbano, mejora de los viales existentes en la zona de esparcimiento, escaleras de acceso al vaso, cartelería informativa y medidas de protección civil.

La alcaldesa del Cabezuela ha mostrado su satisfacción por hacer realidad la "legalización de las zonas de baño", y ha incidido en que "no es un capricho arreglarlas o mejorarlas, sino eran una necesidad", por la que llevaban luchando "muchos años".

Han sido, concretamente, dos años de trámites para su legalización, y año y medio de ejecución de los trabajos debido al caudal del río Jerte derivado de un otoño e invierno especialmente lluviosos.

Una vez se han cumplido todos los requerimientos en materia ambiental e hidráulica, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha concedido la autorización de uso especial por un periodo de 25 años, lo que aporta "estabilidad jurídica" al municipio y asegura la apertura estival de la zona de baño de forma definitiva, eliminando la necesidad de que el ayuntamiento tramite permisos temporales cada temporada.

Cabe recordar que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "La Vera - Valle del Jerte" cuenta con un presupuesto total de 4 millones de euros y está financiado a través de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y la Secretaría de Estado de Turismo.

Su objetivo principal es transformar ambas comarcas cacereñas en un destino verde, digital y unificado, combatiendo la despoblación mediante un modelo de gestión unificado y sostenible.