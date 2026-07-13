La Diputación de Cáceres destina 600.000 euros a ayudas para constituir comunidades energéticas locales

La Diputación de Cáceres ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para el fomento de comunidades energéticas locales participadas por municipios de la provincia de Cáceres y constituidas con el acompañamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC)de la institución provincial.

Esta línea de subvenciones aumenta su dotación hasta los 600.000 euros, 100.000 más que el año anterior, y están destinadas a proyectos promovidos en localidades de hasta 20.000 habitantes y por entidades locales menores.

En el marco de estas ayudas podrán financiarse proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo colectivo impulsados por comunidades energéticas ya constituidas o en proceso de creación por una cuantía máxima de 68.000 euros.

Concretamente, serán subvencionables los gastos necesarios para ejecutar, legalizar y poner en marcha las instalaciones, así como la compra y montaje de equipos, materiales, sistemas de monitorización, cableado y estructuras.

También podrán financiarse los trámites para la puesta en funcionamiento del autoconsumo colectivo, la adaptación de contratos eléctricos, la redacción de proyectos técnicos, la dirección de obra, las tasas administrativas y, cuando sea necesario, las actuaciones de refuerzo de la red eléctrica, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Quedan excluidos de estas ayudas los gastos ordinarios de consumo eléctrico, los impuestos recuperables, los proyectos que no cuenten con las autorizaciones o permisos exigidos y las instalaciones vinculadas a edificios que hayan recibido ayudas para autoconsumo en los cinco años anteriores.

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP del 10 de julio.