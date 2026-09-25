La Diputación de Cáceres comprará cuatro nuevos vehículos para el Sepei con una inversión de 1,5 millones de euros

La Diputación de Cáceres ha celebrado este jueves el primer Pleno ordinario después del periodo estival en el que se han aprobado varias inversiones destinadas a mejorar infraestructuras en el medio rural o servicios que se prestan a los ciudadanos. Con esta sesión arranca el ejercicio político del último cuatrimestre 2026 "con un marcado carácter social y destinado al desarrollo de las entidades locales", como ha explicado la portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez.

Así, por ejemplo se ha dado el visto bueno al gasto de 1,5 millones de euros en la compra de vehículos para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), en concreto dos vehículos de salvamento y dos camiones que se incorporarán a la flota para ir reponiendo algunos que ya han cumplido su vida útil.

También se han aprobado 105.000 euros para el convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para los trabajos en la Mina La Paloma de Zarza la Mayor, y el cementerio de Piedras Albas; más de 302.000 euros para Redex destinado a personal del equipo territorial y 72.000 euros para el convenio con Renfe destinado al tren turístico.

"Una vez más el Pleno resume lo que realmente queremos desde esta institución, que es acompañar a los municipios, invertir en los municipios, invertir en las personas y, en definitiva, mirar al futuro de nuestra provincia", ha recalcado Gutiérrez.

Dentro del programa de inversiones extraordinarias a entidades locales para atender situaciones puntuales sobrevenidas que requieren una situación inmediata se han aprobado 48.267 euros destinados a la Mancomunidad de Aguas de Ahigal, Cerezo, Guijo de Granadilla, Mohedas de Granadilla y Santibáñez el Bajo con el fin de mejorar el sistema de tratamiento de aguas en la ETAP, (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de la Mancomunidad con la instalación de un sistema de lamelas.

Destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro y a la firma de convenios se destina un total de 389.398 euros, entre ellos uno con Redex de más de 300.000 euros para incorporar cinco técnicos en el territorio para que se encarguen de dar cobertura a cuarenta y siete municipios interesados en realizar un diagnóstico sobre identificación de la vivienda o el relevo generacional empresarial.

También se han aprobado 213.000 euros para un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la realizar trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas represaliadas durante la Guerra Civil.

Gutiérrez ha destacado también una ayuda de 11.500 euros través de tres becas para que tres jóvenes de la provincia no vean frustradas sus carreras profesionales. "Becas de excelencia para que nuestros jóvenes no vean frustradas sus carreras profesionales, formativas, en este caso, por falta de ayuda económica", ha dicho.

Además, se aprueban, en el ámbito de políticas sociales, 86.000 euros que irán destinados a Adhex (40.000 euros); Asociación Alzhei-Cáceres para la adquisición de un vehículo adaptado para el transporte de personas con discapacidad, 30.000 euros; 10.000 euros para la Oficina Diversidad LGTBI de la UEx, o 3.000 euros para la Asociación Síndrome de Down-Plasencia para financiar los gastos del proyecto de inserción laboral de personas con diversidad funcional.

A favor de asociaciones sin ánimo de lucro, entidades privadas y entidades locales para gastos corrientes y de capital se han aprobado 215.450 euros, entre los que destaca una ayuda para el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal y la Mancomunidad de Mancuerna (Guatemala) para la realización de un proyecto enfocado en la mejora del ciclo integral del agua, dotado con 25.000 euros.

También se ha dado el visto bueno a una partida de 154.000 euros destinada a entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones y obras. Se trata de los municipios de Serradilla, La Cumbre, Aliseda, Madroñera, Tornavacas, Pueblonuevo de Miramontes, Losar de la Vera, Casas de Millán y Garciaz.

PLAN MIE Y CAMPO DE TIRO CON ARCO

En lo referente al Plan de Mejora de la Infraestructura Eléctrica, Plan MIE-2025 se ha dado luz verde un total de 567.956 euros destinados a 8 municipios. Se trata de los ayuntamientos de Torrejoncillo, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Montehermoso, Moraleja, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Coria. Una aportación con la que se alcanzan los casi dos millones de euros destinados al Plan.

Incluido en el desarrollo del Plan de inversiones y actuaciones de reposición , conservación en edificios provinciales se han aprobado 240.000 euros destinados al nuevo campo de tiro con arco en la finca El Cuartillo de Cáceres y, dentro del programa de rehabilitación y reparaciones en la finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, se destinan 30.000 euros a la corrección de riesgos y adecuación de instalaciones.

La sesión plenaria ha aprobado también de forma definitiva la Agenda Provincial de Cáceres como instrumento de planificación estratégica de la Diputación ha sido también ratificada. Se establece como un marco de referencia para la planificación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas provinciales, promoviendo su utilización transversal por las distintas áreas de la Diputación de Cáceres.

En materia de Comunidades Energéticas se ha aprobado la incorporación de los municipios de Aldea del Cano, Benquerencia, Cabezabellosa, Morcillo, Villa del Rey y Salorino a la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres.

También se ha dado el visto bueno a la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) , con efectos del 1 de enero del 2027. Esta adhesión redundará en beneficio de los municipios de la provincia al facilitar el acceso a conocimiento especializado, soluciones técnicas y experiencia aplicables a proyectos de autoconsumo, instalaciones solares fotovoltaicas y comunidades energéticas locales.

Finalmente se ha aprobado la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Red Española de Oficinas de Datos (REOD), y se ha leído la declaración institucional 'Manifiesto por el impulso del Corredor Atlántico en el sudoeste ibérico' para instar a los gobiernos de España y Portugal, y a la Unión Europea para que realicen "todas las acciones necesarias que lleven a cumplir la hoja de ruta que ponga en funcionamiento, con la mayor urgencia, el corredor atlántico en el sudoeste ibérico entre Madrid y Lisboa".

La sesión plenaria comenzaba con un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en los dos últimos meses víctimas de la violencia machista, y se ha recordado que son 38 las mujeres asesinadas en lo que va de año.