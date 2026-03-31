Diputación de Cáceres apoya la III Feria de la Cereza y la Ciruela del Valle del Ambroz

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha vuelto a manifestar el compromiso y el apoyo de la institución provincial con la Feria de la Cereza y la Ciruela del Valle del Ambroz, que se celebrará, por tercer año consecutivo el próximo 16 de mayo, en Casas del Monte.

Así se lo ha trasladado a los representantes de la Asociación Rural del Valle del Ambroz, con quienes se ha reunido este lunes, y ha reiterado la implicación que seguirá teniendo la diputación con las empresas, las y los agricultores y productores de los municipios de la provincia. Una manera, ha dicho, de impulsar el reconocimiento del valle, su cultura y la promoción del tejido empresarial y social, tan ligado a la actividad del cultivo de la cereza, la ciruela y la fresa.

Por su parte, Francisco Javier Bueno y Laura Cividanes han agradecido el apoyo recibido y han avanzado que la feria contará con rutas a caballo, mercadillos tradicionales, talleres y música, entre otras actividades. Además, han destacado que este año habrá una buena cosecha tanto de cerezas y ciruelas como de fresas, un producto de gran importancia en esta comarca: “Va a haber cereza, sí o sí. La floración viene muy bien y esperamos una gran cosecha de cerezas, ciruelas y fresas, así que es un buen motivo para asistir, probar nuestros productos y disfrutar de esta cita ”.