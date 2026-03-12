La Diputación de Cáceres abre el plazo para que los municipios soliciten plantas al vivero para embellecer sus calles

El Área de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres ha enviado ya a los ayuntamientos de la provincia una carta anunciando el inicio de la campaña del reparto de plantas de primavera, y la apertura del plazo, hasta el 24 de marzo, para que se puedan presenta las solicitudes.

En esta ocasión serán en torno a 48.000 unidades de 10 especies de flores y plantas entre las que los municipios podrán elegir para destinarlas al embellecimiento de calles, plazas, parques u otros espacios públicos.

La diputada del área, Angélica García, incide en la importancia de estas campañas, avaladas "por el interés que despiertan y el gran número de solicitudes que recibimos".

Las especies entre las que podrán elegir los municipios y Entidades Locales Menores son Begonia, Celosía, Dhalia, Geranio, Petunia compacta, Petunia colgante, Portulaca, Tagete, Verbena y Zinnia.

Todas ellas están ya preparadas en el vivero que la diputación cacereña tiene en la finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia dispuestas a ser entregadas entre los municipios solicitantes.