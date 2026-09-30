La Diputación de Badajoz presenta su propia IA y un asistente virtual para mejorar la atención a los municipios

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha una Inteligencia Artificial propia y un asistente virtual denominado 'Rita', con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración y ofrecer una atención más rápida, cercana y directa a los ayuntamientos y a la ciudadanía.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado esta Inteligencia Artificial de la institución que impulsa la innovación, "teniendo la soberanía tecnológica, el diseño propio y cumpliendo con la protección de datos", además de permitir su personalización, mientras que 'Rita' facilitará la relación directa de ciudadanos y entidades locales con la administración provincial y que está disponible a través de WhastApp (añadiendo el teléfono 694206561 a los contactos), Telegram y la web de la institución.

De esta forma, Del Puerto ha explicado que la Diputación de Badajoz da un paso "esencial, fundamental e imprescindible" para cumplir con el objetivo de contar con una provincia "más conectada", a través de esta herramienta, que llega "para quedarse", ayudar y "revolucionar" la forma y manera de trabajar.

Según ha explicado, esta IA es una "herramienta soberana, segura y adaptada a las necesidades de la administración pública", y ayudará a que la Diputación de Badajoz sea "todavía más cercana, más eficiente y también más humana", así como que permitirá reducir costes al evitar el pago de licencias a terceros, y la "máxima privacidad".

Por ello, en los próximos días se va a firmar un convenio con Computaex para dar un "salto cualitativo" a esta IA que tendrán a su disposición los trabajadores de la Diputación de Badajoz, y en una fase posterior, los de los municipios de la provincia.

En concreto, los empleados públicos de la diputación tendrán acceso a esta IA para poder realizar consultas acordes a su puesto de trabajo, a través de un chat alimentado con diferentes normativas o reglamentos de la propia institución y también de leyes nacionales o experiencia en cuanto a pliegos de condiciones técnicas o licitaciones y subvenciones.

Del Puerto ha resaltado a este respecto que la IA de la Diputación de Badajoz se diferencia de las comerciales en su seguridad, ya que "en todo momento está controlado el dato", y que está hecho a su "medida" y que va a permitir la adaptación a las futuras exigencias. El hecho de que sea un diseño propio permite así enriquecerla "siempre bajo la responsabilidad y la seguridad" y añadir funcionalidades.

'RITA'

En cuanto al asistente virtual 'Rita', la presidenta de la Diputación de Badajoz ha indicado que supondrá una mejora de los servicios que se ofrecen directamente a los municipios y a la ciudadanía, diseñada para dar información en cuatro perfiles, entre la propia ciudadanía, los alcaldes, los contribuyentes y los empleados públicos de la provincia.

Así, se podrán consultar trámites o información de la diputación o se facilitarán tareas al respecto, junto a la posibilidad de que los ciudadanos se descarguen los recibos tributarios, tras lo que ha apuntado que 'Rita', no pretende sustituir a nadie ni perder la atención cercana y humana que ofrecen desde la diputación.

Finalmente, Raquel del Puerto ha valorado que, con estas dos herramientas fundamentadas en la Inteligencia Artificial, la diputación pone el foco de nuevo en la innovación, en el cumplimiento normativo, la calidad, la soberanía del dato y en una adaptación "clara" de la administración local "teniendo siempre presente" a la ciudadanía, los municipios, los alcaldes y los empleados públicos.

El presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Manuel José González, o la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, han acudido a esta presentación en la que el director del área de Digitalización de la diputación, Víctor Peralta, ha destacado que este desarrollo se ha hecho de manera "cuidadosa y con mucho cariño", porque trabajar con la IA es "complicado" dado que, como ha comparado, no se pueden poner puertas al campo.

No obstante, sí que tienen que tener "claro" que se tiene que trabajar "con conciencia", "con soberanía y sabiendo qué es lo que hacemos", tras lo que ha puesto en valor que 'Rita' está apoyada principalmente en una empresa extremeña y que la IA está desarrollado por compañeros que han estudiado en la Universidad de Extremadura y trabajan en la región.

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