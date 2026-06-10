La Diputación de Badajoz lanza una formación en emprendimiento en torno a recursos locales en zonas forestales

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha abierto el periodo de inscripciones para los cursos del 'Programa de emprendimiento en torno a los recursos locales' que se llevarán a cabo en cinco zonas forestales que agrupan 24 municipios de la provincia de Badajoz.

Estas acciones formativas se enmarcan en el proyecto 'Mures: Municipios Resilientes', una iniciativa orientada a atraer y fijar población mediante la valorización de los recursos locales y la planificación participativa.

Los cursos, de carácter gratuito, están organizados por la Diputación de Badajoz y cuentan con una financiación del 90 por ciento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se desarrollarán entre los meses de junio y julio y las clases se impartirán en modalidad mixta (online y presencial) en las localidades de Puebla de Obando, Puebla de la Reina, Fuenlabrada de los Montes, Tamurejo y Bodonal de la Sierra.

El objetivo principal de los mismos es dotar a los participantes de conocimientos prácticos y herramientas clave para convertir ideas en proyectos empresariales viables, dentro del proyecto 'Mures: Municipios Resilientes', una iniciativa orientada a impulsar la resiliencia climática, la reactivación socioeconómica y la lucha contra la despoblación en entornos rurales y forestales de la provincia.

En consonancia con estos objetivos de fortalecimiento del tejido económico y social del medio rural, y como respuesta a la "creciente" necesidad de preparar a personas con inquietud emprendedora para afrontar los retos del mercado actual, ha señalado la diputación en nota de prensa estos cursos, de carácter eminentemente prácticos y participativos, combinan contenidos teóricos actualizados con dinámicas, ejercicios y estudios reales para que los participantes puedan experimentar todo el proceso emprendedor.

El número de plazas disponibles para cada edición del programa formativo es de 15, priorizando la participación de mujeres y la inclusión de diferentes grupos de edad. Las inscripciones para las ediciones de Puebla de Obando y Puebla de la Reina ya están cerradas, pero aún permanecen abiertas para los cursos de Fuenlabrada de los Montes, Tamurejo y Bodonal de la Sierra. Los residentes en los municipios de estas zonas, o con vinculación a las mismas, pueden inscribirse a través de la web de 'Mures'.

Cada edición del curso tiene una duración total de 50 horas y se imparte en modalidad mixta, entre el 50 por ciento presencial en los municipios citados y el 50 por ciento online. En concreto, se desarrollarán en 10 sesiones en las que los asistentes aprenderán sobre oportunidades de negocio, generación y validación de ideas, plan de empresa, plan económico-financiero y marketing y comunicación digital, entre otras materias.

El proyecto se desarrolla en las zonas territoriales de Sierra Grande de Hornachos, Sierra de San Pedro, Siberia Norte, Siberia Sur y Tentudía, territorios con alto riesgo de incendio, en gran parte integrados en la Red Natura 2000 y con una población inferior a los 5.000 habitantes.

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Finalmente y con respeto a la II Estrategia de Desarrollo Sostenible 2024-2027, la diputación pacense ha señalado que el proyecto 'Mures' contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 8 'Trabajo decente y crecimiento económico' y ODS 15 'Vida de ecosistemas terrestres de la Agenda 2030'.