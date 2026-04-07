SALUD MENTAL

La Diputación de Badajoz destina un millón de euros a programas de salud mental en la provincia

En total, 23 entidades han resultado beneficiarias de estas subvenciones: 20 dentro del Programa I, centrado en proyectos generales de salud mental, y 3 en el Programa II.

Redacción

Extremadura |

La Diputación de Badajoz destina un millón de euros a programas de salud mental en la provincia
La Diputación de Badajoz destina un millón de euros a programas de salud mental en la provincia | Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha resuelto la convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de salud mental durante el ejercicio 2026, dotada con un total de 994.999,91 euros, distribuidos entre dos programas diferenciados orientados a la intervención psicosocial y al apoyo comunitario.

En total, 23 entidades han resultado beneficiarias de estas subvenciones: 20 dentro del Programa I, centrado en proyectos generales de salud mental, y 3 en el Programa II, vinculado a iniciativas específicas de atención comunitaria, explica la diputación en una nota de prensa.

El objeto de la convocatoria es financiar proyectos de salud mental impulsados por entidades sociales, con especial atención a la intervención en entornos rurales, el apoyo a personas con trastornos mentales y a sus familias, así como la promoción del bienestar emocional en la población.

Estas ayudas se conceden tras un proceso de concurrencia competitiva en el que se han valorado aspectos como la calidad técnica de los proyectos, su impacto social y la adecuación a las necesidades del territorio.

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