Diputación de Badajoz destina cerca de 149.000 euros a 121 asociaciones sin fines de lucro para actividades deportivas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este martes, día 23, la resolución de la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Badajoz destinadas a asociaciones sin fines de lucro para la organización de actividades deportivas durante 2026.

En total, estas ayudas ascienden a 148.782,60 euros, distribuidos en 121 asociaciones que desarrollarán proyectos en diferentes localidades de la provincia pacense.

Están destinadas a proyectos deportivos complementarios a la actividad de la institución provincial que contribuyan a la promoción, divulgación y práctica del deporte, la creación de nuevos públicos, la formación y el acercamiento de la oferta deportiva a la ciudadanía a lo largo de 2026.

Los proyectos subvencionados benefician a perfiles muy diversos de población, incluyendo infancia y juventud, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, deportistas de diferentes disciplinas y a la ciudadanía en general, mediante iniciativas que promueven la práctica deportiva, la inclusión social, la igualdad y la participación, explcia en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Las cantidades concedidas se destinarán a sufragar gastos corrientes directamente vinculados al desarrollo y ejecución de las actividades deportivas subvencionadas, que deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Entre las actuaciones financiadas figuran la organización de competiciones, torneos, carreras, marchas, rutas senderistas y cicloturistas, campus deportivos, escuelas deportivas, programas de deporte inclusivo, actividades de promoción de distintas modalidades deportivas y otros proyectos orientados a fomentar hábitos de vida saludables y la práctica del deporte en la provincia.

La resolución establece que únicamente han obtenido financiación los proyectos que alcanzaron la puntuación mínima exigida en la convocatoria, tras su valoración conforme a criterios como la trayectoria de la entidad, la calidad del proyecto, su repercusión y su alineación con las prioridades de la Diputación de Badajoz.