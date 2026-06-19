Diputación de Badajoz destina 20,6 millones al Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos en Edificios Municipales

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha presentado este jueves el Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos en Edificios Municipales, una nueva convocatoria de ayudas destinada a financiar la ejecución de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales de la provincia.

El diputado de Sostenibilidad Ambiental, Raúl Jareño, y el jefe del Servicio de Eficiencia y Gestión Energética Local, Martín Cobos, han presentado esta convocatoria, que cuenta con una dotación económica global de 20.629.126,11 euros, distribuidos entre las anualidades 2026 y 2027, lo que la convierte en "una de las mayores inversiones provinciales de la legislatura destinadas al impulso de las energías renovables y la eficiencia energética en el ámbito local".

Durante su intervención, Raúl Jareño ha destacado la "importancia estratégica" de esta iniciativa para los municipios de la provincia, cuyo objetivo es ofrecer a los ayuntamientos "herramientas que les permitan reducir costes energéticos, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y aprovechar el enorme potencial solar de la provincia para generar beneficios económicos y ambientales que reviertan directamente en nuestros pueblos y en sus vecinos".

Por su parte, Martín Cobos ha detallado los aspectos técnicos de la convocatoria y ha explicado el funcionamiento del procedimiento de concesión, así como los requisitos que deberán cumplir las instalaciones y las entidades beneficiarias.

Así, según ha destacado, la nueva línea de ayudas da continuidad al trabajo desarrollado por la institución provincial en los últimos años para favorecer la descarbonización de los servicios municipales, y tras una primera fase centrada en la financiación de proyectos técnicos durante 2025, la institución "da ahora un paso más financiando directamente la ejecución de las instalaciones, señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.