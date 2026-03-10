Dieciocho entidades se unen para mejorar el sistema de protección del menor un año después del asesinato de Belén Cortés

Un total de 18 entidades profesionales y sindicales han conformado el Grupo Acción Social y Sindical con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de Belén Cortés, la educadora social asesinada en un piso tutelado para menores que cumplen medidas judiciales en Badajoz, y principalmente para mejorar el sistema de protección de menores en Extremadura tras un año en el que reconocen que se han puesto en marcha algunos "parches", pero que aún requieren una serie "soluciones integrales".

La iniciativa se ha presentado oficialmente este lunes, 9 de marzo, fecha en la que se cumple un año del crimen por el que dos menores, de 14 y 15 años de edad, fueron condenados a seis años de internamiento en régimen cerrado.

El grupo, cuyos representantes han iniciado su comparecencia con un minuto de silencio en memoria de su compañera, está formado por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, el Procolegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura.

Asimismo, por la Asociación Profesional del Programas de Atención a Familias, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de IES de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social, y los sindicatos UGT, CSIF, SGTEX, CCOO, USO, SIP y CNT.

La secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, que ha actuado como portavoz del grupo, ha hecho un recorrido por la actividad desarrollada desde el crimen y ha expuesto una serie de reivindicaciones que ponen sobre la mesa ante la "inacción" de la administración, ha dicho, que se trasladarán a la calle el próximo sábado 14 de marzo, en una concentración en Badajoz, a las 12,00 horas en la Plaza de España abierta a toda la ciudadanía.

El colectivo insta a la Junta de Extremadura a que lleven a cabo los "cambios trascendentales que son necesarios" en el sector, puesto que hasta ahora, se ha venido "parcheando el sistema", para lo cual exponen una serie de "soluciones integrales".