Detenidos en Madrid ocho de los trece identificados por el robo de cableado en tres empresas de Almendralejo

Ocho de las trece personas identificadas por la Policía Nacional por el robo de cableado eléctrico en tres empresas de Almendralejo en enero de 2025 han sido detenidas en diferentes localidades de Madrid.
Estas personas, a las que se les imputan delitos de robo con fuerza, daños, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal, son presuntas autoras de los robos cometidos en dos bodegas de vino y una cooperativa aceitunera de Almendralejo.
Los autores accedieron a las instalaciones forzando y robando parte del cableado eléctrico de las mismas, causando numerosos daños y la falta de actividad diaria por carecer de electricidad, informa la Policía Nacional en una nota de prensa.
De estas investigaciones se hizo cargo la brigada local de policía judicial de la Comisaría de Almendralejo, quienes llevaron a cabo numerosas gestiones, como toma de declaración de posibles testigos y la visualización de imágenes de video grabación de las empresas y la zona, determinando la autoría de los hechos a un grupo totalmente organizado de entre 7 y 12 personas.
En este grupo organizado, cada persona desempeñaba un rol, de modo que, mientras algunos perpetraban los ilícitos, otros se dedicaban a labores de vigilancia, transporte del material robado y turismos de apoyo para vigilancia de los transportes del cableado, siempre para evitar posibles acciones policiales.
Finalizada la fase de investigación en el mes de marzo del presente año, los agentes determinaron que este grupo itinerante, estaba formado por un total de 13 personas, con edades comprendidas entre los 25 y 30 años de edad, contando con numerosos antecedentes por hechos delictivos similares por toda la geografía española y con el correspondiente reparto de roles entre ellos, quienes transportaban el material hasta Madrid, donde era vendido con identidades usurpadas o fraudulentas.
Por estos hechos, a este grupo se les grabó su correspondiente requisitoria policial, por su presunta autoría de los delitos de robo con fuerza, usurpación de estado civil, daños y pertenencia a grupo criminal organizado, remitiendo toda la información a la autoridad Judicial competente, de modo que hasta la fecha ocho de los investigados ya han sido detenidos en distintas localidades de la comunidad madrileña.