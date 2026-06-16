Detenidos dos hombres en la provincia de Toledo por estafa mediante el 'tocomocho' en localidades de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a dos varones residentes en la provincia de Toledo como supuestos autores de un delito de estafa mediante el método conocido como "timo del tocomocho" en la provincia de Cáceres.

Así, la investigación ha permitido esclarecer una estafa consumada en Villanueva de la Vera (Cáceres) y varias tentativas cometidas en distintas localidades de la provincia cacereña.

La investigación se inició el pasado 28 de mayo cuando una mujer de avanzada edad denunció haber sido víctima de una estafa en la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres).

Según manifestó, varios hombres la abordaron en una avenida de la localidad y, mediante engaño, le ofrecieron compartir un supuesto boleto de lotería premiado. Para participar en el reparto del premio, la víctima debía entregar una cantidad de dinero y objetos de valor.

Convencida por los estafadores, la perjudicada les hizo entrega de 2.000 euros en efectivo y diversas joyas de gran valor sentimental, comprobando posteriormente que había sido víctima de una estafa.

Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron conocer que ese mismo día otra mujer fue abordada en Madrigal de la Vera (Cáceres) por dos hombres de características similares, quienes trataron de convencerla para adquirir unos supuestos décimos premiados. En esta ocasión, la mujer sospechó de sus intenciones, abandonó rápidamente el lugar y evitó ser engañada.

Asimismo, los investigadores tuvieron conocimiento de nuevos intentos de estafa cometidos el 3 de junio de 2026 en las localidades de Casatejada y Santa Marta de Magasca (Cáceres), donde los sospechosos trataron de captar a personas de edad avanzada utilizando el mismo procedimiento, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Durante la investigación, se pudo localizar el vehículo presuntamente utilizado por los autores para desplazarse entre distintas localidades. De igual modo, la colaboración con Policía Local de Madrigal de la Vera (Cáceres) resultó "fundamental" para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los dos presuntos responsables, dos varones residentes en la provincia de Toledo, que han sido detenidos como supuestos autores de un delito de estafa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y a la Adscripción Permanente de la Fiscalía de Plasencia (Cáceres).

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante ofrecimientos de premios, boletos de lotería o supuestas oportunidades económicas que requieran la entrega previa de dinero o bienes de valor. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.