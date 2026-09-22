Detenido un vecino de Los Santos de Maimona que conducía un vehículo con casi 100 gramos de hachís ocultos

La Guardia Civil, en una actuación conjunta con Policía Local de la localidad pacense de Los Santos de Maimona, han detenido a un vecino de la misma localidad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Fue la madrugada del pasado jueves, dentro de los dispositivos conjuntos entre ambos cuerpos policiales para la protección de la seguridad ciudadana, cuando interceptaron un turismo en un punto de verificación de personas y vehículos en la localidad santeña.

Durante la identificación de su conductor y único ocupante, vecino del mismo municipio, los agentes percibieron un fuerte olor en el interior del habitáculo que pudiera tratarse de hachís.

Ante las sospechas de que pudiera transportar algún tipo de sustancia estupefaciente, se llevó a cabo un registro minucioso del vehículo donde hallaron oculto bajo el asiento del copiloto un paquete que contenía 97 gramos de hachís, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Droga intervenida de la que podría obtenerse en el mercado ilícito unas 380 dosis. Ante los citados hechos, fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública al traficar con drogas.

Trasladado hasta dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le instruyeron las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.