Detenido un vecino de Hornachos por robar 41 borregos en una finca del municipio y llevarlos a su explotación

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Hornachos, como presunto autor del robo de 41 borregos en una finca de este mismo municipio, a los que posteriormente trasladó a su propia explotación.

Tras tener conocimiento de este robo, el equipo ROCA de la Guardia Civil intensificó las inspecciones en fincas y vías de comunicación anexas ante la sospecha de que los animales sustraídos pudieran moverse y camuflarse en otras explotaciones cercanas.

De esta forma, el pasado 21 de noviembre, la Guardia Civil inspeccionó un transporte de ganado que se realizaba en un camión dentro del término municipal de Campilo de Llerena, en el que unos cuarenta borregos presentaban señales identificativas que le había hecho el dueño de una explotación de Hornachos, donde días antes, se había denunciado la sustracción de ganado.

Con las gestiones efectuadas e indagaciones practicadas con las guías que acompañaban a los animales, se corroboró las sospechas, concluyendo con la implicación de un vecino de Hornachos como supuesto autor de la sustracción de los 41 borregos, valorados en unos 5.500 euros.

Este hombre, supuestamente tras apoderarse del ganado, los camufló entre otros animales de una explotación familiar, para posteriormente darles salida comercial, extendiendo guías para su transporte, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Con todas las pruebas incriminatorias, se les han instruido diligencias como supuesto autor de la sustracción del ganado, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Llerena.